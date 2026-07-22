Българка е убита с нож в игрална зала в Нюрнберг, арестуван е иранец

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35-годишна българка е загинала при нападение с нож в игрална зала в германския град Нюрнберг. За престъплението е задържан 45-годишен ирански гражданин, а полицията разследва случая като убийство.

Инцидентът е станал около 11:15 часа в неделя в игрална зала на улица „Есенвайнщрасе" в квартал Тафелхоф. По данни на полицията свидетели са подали сигнал за конфликт между мъж и жена.

При пристигането си на място полицейските служители открили 45-годишен мъж, въоръжен с нож, и го задържали незабавно. Малко по-късно в залата била намерена тежко ранена 35-годишна жена.

Екипи на Спешна помощ започнали реанимация, но въпреки усилията на лекарите жената е починала на място.

Според информация на германското издание Nordbayern, жертвата е българска гражданка и е работела в игралната зала. Заподозреният е 45-годишен иранец, който е бил клиент на обекта. Засега не е известно дали двамата са се познавали и какви са мотивите за нападението.

Разследването се води от отдела за убийства към криминалната полиция в Нюрнберг.