Почина пилотът на разбития учебен хеликоптер в Анкара

Пилотът на хеликоптера, паднал тази сутрин край Анкара, е починал от нараняванията си. За смъртта му съобщи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек във Фейсбук.
Загиналият е полковникът от запаса Язайозден Баккал. Той е бил на борда на хеликоптера на Акционерното дружество за турска самолетна индустрия TUSAŞ, който е изпълнявал учебен полет.
Гюрлек изказа съболезнования на близките на пилота и пожела бързо възстановяване на другия пострадал – майор Билгехан Куртоглу, действащ служител на Турските въздушни сили.
По данни на Валийството в Анкара хеликоптерът R-44 е паднал в 10:02 часа в района „Темелли" на община Синджан, припомня БТА.
Първоначално двамата души на борда са били извадени живи. След оказването на първа помощ единият е транспортиран с линейка, а другият – с медицински хеликоптер до болница. По-късно единият от пострадалите е починал.
На мястото са изпратени двама прокурори от Анкара, които разследват инцидента. Районът е отцепен от Жандармерията.