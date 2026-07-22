Турция глоби фирми за подвеждащи реклами

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Глоби за общо 185 млн. турски лири, или около 3,4 млн. евро, са наложени на турски фирми през последните седем месеца за подвеждащи реклами и нелоялни търговски практики, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Комисията по реклама към турското Министерство на търговията е разгледала близо 21 хил. преписки. Проверките са насочени към нелоялни търговски практики, подвеждащи реклами и нелоялна конкуренция.

Нарушения на разпоредбите са установени в 118 случая. Комисията е разпоредила спирането на 74 реклами, а при други 44 е постановила спиране и налагане на административна и парична глоба. В три случая е решено да бъде блокиран достъпът до рекламното съдържание.

Най-високата глоба е наложена на фирма, рекламирала препарати за стимулиране на растежа на косата при оплешивяване. В рекламите са използвани твърдения като „На всеки десет дни 2000 нови корена коса", „Активира производството на коса" и „Събужда от сън корените на косата".

Комисията е установила, че твърденията не се основават на научно доказани факти. В рекламите са били използвани и снимки, показващи поникване на коса след употребата на продукта. Фирмата е продължила да прилага този подход въпреки отправените предупреждения.

Глоби са наложени и на пет фирми, които посредничат при издаването на визи. Те са използвали рекламни фрази като „гарантирано интервю за виза", „гаранция за виза", „бързо кандидатстване" и „100 процента одобрение".

Като временна мярка рекламите първоначално са забранени за три месеца до приключването на проверката. При пет от общо шест проверени фирми е взето решение рекламите да бъдат спрени заради подвеждащото им съдържание.

Проверени са и фирми, използвали религиозните ценности на гражданите в свои реклами. Сред тях има публикации в социалните мрежи с посланието „С аромат на Кааба и Равза". Рекламите са спрени за тримесечния срок на проверката.