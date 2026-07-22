Шарън Озбърн призова феновете да почетат Ози с музика „наистина силно"

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На първата годишнина от смъртта на Ози Озбърн неговата вдовица Шарън призова феновете да го почетат, като усилят музиката възможно най-силно, съобщи Би Би Си.

Пред Би Би Си Радио Уест Мидландс тя заяви, че иска хората да помнят Ози като забавен, харизматичен и истински човек.

„Както би казал Ози: „Когато искате да ме помните, просто усилете музиката наистина силно, толкова силно, колкото можете, и просто куфейте", каза Шарън Озбърн.

Тя говори от Бирмингам, докато родният град на музиканта се подготвяше за първия „Ден на Ози". Безплатното честване е посветено на фронтмена на Black Sabbath, който е роден и израснал в района на Астън.

Шарън описа съпруга си като човек, който никога не се е опитвал да бъде нещо различно от това, което е. По думите ѝ той винаги казвал истината и хората знаели какво е отношението му.

Тя си спомни, че двамата понякога имали тежки скандали, но накрая винаги се смеели заради нещо нелепо, казано от Ози.

Музикантът, известен като Принца на мрака, почина на 22 юли миналата година на 76-годишна възраст. Смъртта му настъпи по-малко от три седмици след прощалния концерт Back to the Beginning на стадион „Вила Парк".

Ози Озбърн имаше редица здравословни проблеми, а през 2019 г. беше диагностициран с Паркинсон. Прощалният концерт събра средства за три благотворителни организации.

Шарън Озбърн заяви, че подкрепата за тези каузи ще продължи, докато бъде открито лекарство за Паркинсон. Според нея хората не осъзнават, че заболяването става все по-разпространено.

„Той беше просто истински мъж, наистина добър човек с голямо сърце, който искаше да даде нещо в замяна", каза тя.

Вдовицата на музиканта изрази надежда „Денят на Ози" да се превърне в традиция и да бъде част от неговото наследство. По думите ѝ Бирмингам е домът на метъла и на Ози, а честването не би имало същия успех на друго място.

Шарън Озбърн подчерта, че съпругът ѝ е обичал Бирмингам и неговите жители и се е гордеел с произхода си. Тя определи миналогодишния концерт Back to the Beginning като „прекрасен". В него участваха Metallica, Guns N' Roses и Slayer.

„Това беше нещо, което семейството ми, внуците ми, децата ми никога няма да забравят. Избликът на любов и уважение към Ози там означаваше всичко за нас", заяви Шарън. Тя допълни, че новината за концерта е обиколила света и хора от различни краища са писали на семейството, за да споделят колко прекрасно е било събитието.