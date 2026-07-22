Великобритания се присъединява към осигуряването на заема от 90 млрд. евро за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съветът на ЕС одобри присъединяването на Великобритания към осигуряването на заема от 90 млрд. евро за Украйна. Решението ще даде на Киев по-широк избор от доставчици на военна техника, се посочва в съобщението.

От общата сума 60 млрд. евро са предназначени за инвестиции в отбранителната промишленост и закупуване на средства за отбрана през тази и следващата година. Останалите 30 млрд. евро ще бъдат предоставени като пряка икономическа и бюджетна подкрепа.

С присъединяването си Лондон се ангажира да направи справедлив и съразмерен финансов принос към разходите по заема.

В края на юни Европейската комисия предостави на Украйна първата част от средствата в размер на 8,1 млрд. евро. До края на годината се предвижда Киев да получи общо 28,3 млрд. евро за отбрана, пише БТА.

ЕК набра средствата от международните пазари. Сумата ще бъде възстановена от държавите от ЕС, които желаят да участват.

Европейският съвет взе решението за заема през декември, след като не беше постигнато съгласие Украйна да бъде финансирана с руски средства, запорирани по силата на европейските санкции.