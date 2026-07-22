Два трамвая се блъснаха в Ротердам, 15 са ранени (Видео)

Най-малко 15 души бяха ранени, след като два трамвая на градския транспорт се сблъскаха на емблематичния мост „Еразъм" в центъра на Ротердам в сряда сутринта. Един от пострадалите е в критично състояние и е откаран по спешност в болница, съобщиха местните власти.

Инцидентът е станал около 11:10 ч. местно време. По първоначална информация единият трамвай е бил спрял пред вдигнатата секция на моста, когато друга мотриса, движеща се с висока скорост откъм центъра на града, се е врязала в задната му част, съобщава nltimes.nl.

При силния удар единият трамвай е дерайлирал, а по пътното платно са се разхвърчали стъкла и отломки. Един човек е останал заклещен в мотрисата и е бил освободен от пожарникари, след което е транспортиран в болница. Повредени са и два автомобила, намирали се в близост до мястото на катастрофата.

На място са изпратени десетки екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Медиците оказват помощ както на пострадали в трамваите, така и на хора извън тях. Първоначално властите съобщиха за 18 ранени, но впоследствие коригираха броя им на 15.

Причините за катастрофата все още се изясняват. От транспортната компания RET заявиха, че са шокирани от случилото се и изразиха съпричастност към пострадалите и техните близки. По думите на говорител на дружеството, трамваите са оборудвани с т.нар. „мъртва ръка" – система за безопасност, която автоматично спира превозното средство, ако ватманът освободи бутона или педала за управление.

След инцидента електрозахранването по контактната мрежа е прекъснато, а мостът „Еразъм" е затворен за движение на всички видове транспорт до второ нареждане.

Това е втори сериозен трамваен инцидент в Ротердам за малко повече от година. На 11 юли 2025 г. два трамвая се сблъскаха на площад „Кройсплейн" в центъра на града, при което пострадаха осем души.