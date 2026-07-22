Европейската агенция за авиационна безопасност препоръча да се избягва небето над Йордания

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания заради продължаващите военни действия в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Препоръката идва, след като Йордания и други съюзници на САЩ в Персийския залив станаха обект на ирански въздушни удари.
Според EASA обстановката със сигурността бързо се е влошила от средата на юли 2026 г., като военните действия, засягащи йорданското въздушно пространство, трайно се засилват.
Европейската агенция вече препоръча на авиокомпаниите да избягват и въздушното пространство на Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства, Иран, Ирак и Ливан.