Европейската агенция за авиационна безопасност препоръча да се избягва небето над Йордания

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Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания заради продължаващите военни действия в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Препоръката идва, след като Йордания и други съюзници на САЩ в Персийския залив станаха обект на ирански въздушни удари.

Според EASA обстановката със сигурността бързо се е влошила от средата на юли 2026 г., като военните действия, засягащи йорданското въздушно пространство, трайно се засилват.

Европейската агенция вече препоръча на авиокомпаниите да избягват и въздушното пространство на Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства, Иран, Ирак и Ливан.