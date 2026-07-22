Доживотен затвор за сомалийските пирати, отвлекли българския кораб "Руен"

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Индийски съд осъди 44 сомалийски граждани на доживотен затвор за престъпления, извършени при отвличане на кораби край бреговете на източноафриканската държава, съобщи channelnewsasia.

Сред тях беше и българският плавателен съд "Руен".

В два отделни случая пирати отвлякоха товарен и риболовен кораб, вземайки екипажите им за заложници, преди индийските военноморски кораби да ги спасят и да задържат нападателите през 2024 г.

По време на процеса всичките 44 сомалийски обвиняеми са признали вина, според решенията и по двата дела, постановени от специален съд в Мумбай в понеделник.

"Пиратските действия в открито море чрез отвличане на кораб и държане на членове на екипажа като заложници срещу откуп, като се опитват да бъдат убити и използвани като човешки щит, са много сериозни неща, които не могат да бъдат приемани лекомислено", каза съдия С. Б. Диге.

При първото отвличане през декември 2023 г. 35 сомалийци атакуваха плаващия под малтийски флаг товарен кораб MV Ruen. През март 2024 г. девет други отвлякоха плаващия под ирански флаг риболовен кораб Al Kambar.

Групата, която е задържана в затвора Талоджа в Нави Мумбай от 2024 г., е присъствала в съда, когато са били обявени доживотните им присъди, съобщиха местните медии.

Те бяха подали молба до съда да бъдат върнати в Сомалия, за да бъдат изправени пред съдебни производства там.

Пиратството беше широко разпространено край бреговете на Сомалия през 2000-те години, достигайки връх през 2011 г. със стотици нападения. Международните военноморски разполагания и новите тактики на търговските корабни оператори значително намалиха риска.

Индийският военноморски флот е разположен край бреговете на Сомалия от 2008 г. и засили усилията си за борба с пиратството през 2023 г. след нарастване на атаките, включително в Арабско море и от подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен в Червено море.

Плаващ под малтийски флаг кораб, който е българска собственост, бе взет на абордаж през 2023 г. след инцидент в Арабско море край бреговете на остров Сокотра в Йемен. На борда му се намираха 17 членове на екипажа, сред които и седем български моряци.