Десетки потърсиха медицинска помощ след силната буря в Скопие

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Десетки жители на Скопие са потърсили лекарска помощ след вчерашната буря, която повреди стотици автомобили, изкорени близо 190 дървета и отнесе десетки покриви, предаде БТА.

В Центъра по спешна хирургия са приети 11 души, трима от които са с тежки наранявания.

В Университетската клиника по травматология, ортопедия, анестезия, реанимация и интензивно лечение към болницата „Майка Тереза" е настанен пациент с травма на главата и фрактура на едната подбедрица. Това съобщи пред държавната агенция МИА директорът на клиниката Игор Мерджановски.

Други шестима пострадали са потърсили помощ в Университетската клиника по хирургия „Свети Наум Охридски". Нараняванията им са причинени от паднали дървета и клони, както и от отнесени от покривите ламарини и керемиди. Те се лекуват амбулаторно.

Данните на Националната мрежа от автоматични метеорологични станции показват изключително силни пориви на вятъра. В Скопската котловина и в Ново село, Струмишко, скоростта му е достигнала 130 км/ч. Най-силният порив е регистриран в Щип – 134 км/ч.

Според Хидрометеорологичната администрация на Северна Македония като ураган се определя вятър със скорост над 118 км/ч.

Бурята е нанесла сериозни щети и на електроразпределителната инфраструктура. Заради няколкостотин паднали стълба без ток са останали 2308 подстанции, съобщиха от електроразпределителното дружество.

Работата продължава по 300 подстанции в страната. Достъпът до част от тях е блокиран от паднали дървета.