Кремъл не очаква промяна на фронта след назначаването на Михайло Драпати

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Назначаването на Михайло Драпати за главнокомандващ на украинските въоръжени сили няма да промени ситуацията на бойното поле, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес и БТА.

„Не мисля, че това може да доведе до каквито и да било промени. Нашите въоръжени сили продължават да настъпват по цялото протежение на фронтовата линия", каза Песков.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски освободи досегашния главнокомандващ Олександър Сирски и назначи на негово място Михайло Драпати.