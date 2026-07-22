Кремъл не очаква промяна на фронта след назначаването на Михайло Драпати

Назначаването на Михайло Драпати за главнокомандващ на украинските въоръжени сили няма да промени ситуацията на бойното поле, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес и БТА.
„Не мисля, че това може да доведе до каквито и да било промени. Нашите въоръжени сили продължават да настъпват по цялото протежение на фронтовата линия", каза Песков.
Вчера украинският президент Володимир Зеленски освободи досегашния главнокомандващ Олександър Сирски и назначи на негово място Михайло Драпати.