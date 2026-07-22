Латвийски войници напръскаха със сълзотворен газ мигранти на границата с Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Латвийски военнослужещи са използвали сълзотворен газ и са произвели предупредителен изстрел във въздуха, за да спрат група мигранти, опитващи се да преминат незаконно границата от Беларус, съобщиха властите в Рига, цитирани от Ройтерс.

По данни на армията, през последното денонощие около петима мигранти са се опитали да навлязат на латвийска територия. Според военните те са проявили агресивно поведение и са започнали да замерят граничните патрули с дървени клони.

„За да пресекат незаконните действия и по-нататъшното изостряне на ситуацията, войниците са използвали сълзотворен газ", се казва в публикация на армията в социалната мрежа X. След като мигрантите не се подчинили на разпорежданията и продължили с агресивните си действия, бил произведен предупредителен изстрел във въздуха. Впоследствие групата се изтеглила обратно на беларуска територия.

На този фон латвийският премиер Андрис Кулбергс предупреди, че опитите за незаконно преминаване на границата от Беларус са се удвоили през последните седмици. Той не посочи конкретни числа, но определи ситуацията като „хибридна заплаха", която е наложила удвояване на граничната охрана, пише БТА.

По думите му Латвия е мобилизирала повече ресурси, отколкото първоначално е планирала, но засега успява да се справи със ситуацията. В охраната на границата участват и граничари от Литва и Естония, както и латвийски военнослужещи.

Латвия, Полша и Литва обвиняват Беларус и Русия, че организират миграционни потоци от Близкия изток и Африка с цел дестабилизиране на държавите по източния фланг на НАТО. Москва и Минск отхвърлят тези обвинения.

„Миграцията буди тревога в обществото. Тя смущава хората", заяви още Кулбергс.