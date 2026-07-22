„Росатом" и френската „Фраматом" ще произвеждат ядрено гориво в Германия

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Министерството на околната среда на германската провинция Долна Саксония разреши днес на ANF – дъщерно дружество на френската компания „Фраматом" (Framatome) – да произвежда ядрено гориво в сътрудничество с руската държавна компания „Росатом", предаде Франс прес.

„Решенията относно заявленията за разрешителни се вземат при стриктно спазване на закона. Когато всички необходими условия са изпълнени и установените рискове могат да бъдат достатъчно ограничени чрез подходящи мерки и препоръките, наложени от властите, те са длъжни да издадат разрешението", се посочва в изявление на германското федерално министерство.

Производството на ядрено гориво ще се извършва в завод в град Линген, близо до границата с Нидерландия. Проектът предвижда пристигането на руски специалисти и оборудване, което поражда опасения, свързани с националната сигурност.

В съобщението си министерството подчертава, че „ако бъдат установени нови рискове", особено „в областта на националната сигурност", издаденото разрешение може да бъде преразгледано.

Ведомството допълва, че многократно е „изразявало резервите си" по проекта и определя случая като „особен", тъй като „руската държава води в Европа агресивна война в нарушение на международното право и разглежда ЕС и по-специално Германия като противници".

Въпреки това министерството посочва, че от правна гледна точка не разполага с основание да блокира проекта. Според него подобна стъпка би изисквала „санкции на равнище ЕС, насочени и към руския ядрен сектор".

Германското правителство обвинява Русия, че води срещу страната „хибридна война", включваща шпионаж, саботаж на инфраструктура и кампании за дезинформация. Именно затова решението Москва да участва в проект за производство на ядрено гориво на германска територия предизвика сериозни критики.

ANF подаде искането си за разрешение през март 2022 г., непосредствено след началото на руската инвазия в Украйна. Компанията поиска да произвежда в Линген, съвместно с „Росатом", ядрено гориво от руски тип, съвместимо с реакторите на атомните електроцентрали в Централна и Източна Европа, изградени по съветски или руски стандарти.

След началото на войната европейските държави наложиха санкции срещу Русия върху вноса на петрол и природен газ. Сътрудничеството в сферата на гражданската ядрена енергетика обаче беше запазено заради липсата на алтернативи, пише БТА.

Редица държави от бившата съветска сфера на влияние, както и Финландия, все още експлоатират атомни електроцентрали, проектирани през съветския период, които се нуждаят от съвместимо ядрено гориво.

Освен това Русия, благодарение на собствените си запаси и интересите си в бивши съветски републики като Казахстан, контролира значителен дял от световните доставки на уран.

Според Франс прес Франция също поддържа връзки с „Росатом", а оттам и с Русия, чрез дъщерното дружество на EDF – „Фраматом".