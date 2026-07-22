Еврокомисарят Екатерина Захариева пристига у нас за срещи с Радев и Йотова

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Еврокомисарят Екатерина Захариева пристига у нас на 23 юли за срещи с министър-председателя Румен Радев и с президента Илияна Йотова.

В програмата на комисаря са предвидени и разговори със заместник министър-председателя Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев.

Посещението е част от текущия диалог на Комисията с държавите членки относно приоритетите на ЕС за конкурентоспособност, и по-специално ролята на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в бъдещия дългосрочен бюджет на Съюза, както и възможностите, произтичащи от тези приоритети за България.

Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата „Хоризонт Европа" и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия.