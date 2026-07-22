Иран отхвърли обвиненията на САЩ за таен ядрен обект в планината Пикакс

Иран отрече да е извършвал дейности в укрепения подземен ядрен обект, наричан планината Пикакс, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари в района, предаде ДПА.

Разпространяваната от САЩ информация за ядрени дейности в обекта в Централен Иран „не са нищо повече от изфабрикуван претекст за агресия, разрушения и саботаж“, написа говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи в публикация в Екс.

Ядрените дейности на Иран са изцяло декларирани пред Международната агенция за атомна енергия, добави той, пише БТА.

Тръмп няколко пъти заплаши да атакува обекта по време на вчерашната си среща с ливанския президент Жозеф Аун. „Ще ударим този район много скоро и много силно“, заяви тогава той.

Обектът се намира в планина южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанз. За предназначението на подземния обект почти няма публично достъпна информация.

Строежът му започна, след като през юли 2020 г. пожар и експлозия тежко повредиха надземна монтажна зала за модерни центрофуги в Натанз. Иран тогава заяви, че става въпрос за саботаж.

Според публикация на The Wall Street Journal израелското разузнаване смята, че Иран е преместил хиляди центрофуги за обогатяване на уран в тунели дълбоко под планина след миналогодишния конфликт с Израел.

Според издеанието Израел е споделил тази разузнавателна оценка със Съединените щати, като е заявил, че центрофугите са били прехвърлени в обект, известен като планината Пикакс, след 12-дневната война през юни 2025 г., когато американски и израелски въздушни удари поразиха трите основни ирански ядрени съоръжения, пише ynetnews.

Израелски военен представител, запознат с операцията, е заявил пред вестника, че ударите не са засегнали в достатъчна степен обектите, свързани с иранската програма за ядрени оръжия, и е предупредил, че „има още работа за вършене", включително по отношение на съоръжението в планината Пикакс.

Според публикацията, тъй като целите на Израел все повече се разминавали с тези на САЩ, премиерът Бенямин Нетаняху се опитал да убеди президента Доналд Тръмп да възобнови мащабните удари срещу Иран, за да забави допълнително ядрената програма на Техеран и усилията му за възстановяване.

През последните десет дни Съединените щати са засилили военните си операции. Миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удар по Планината Пикакс, която се намира на около 1,5 километра южно от иранския ядрен комплекс в Натанз.

„Пикакс е възможна цел за един хубав, голям, мощен удар точно до входа", каза Тръмп в интервю за радиоводещия Хю Хюит. Това е първият случай, в който той публично посочва обекта като потенциална цел, макар че и преди е говорил за подземно иранско съоръжение, изградено под гранитна скала.

Обектът, известен в Иран като планината Коланг Газ Ла, е наблюдаван от американското и израелското разузнаване от години. Ограничената публично достъпна информация показва, че подземният комплекс би представлявал сериозно предизвикателство за всяка въздушна атака.

Разположен в близост до Натанз, комплексът е бил предназначен да замени подземния завод за сглобяване на центрофуги, който беше сериозно повреден при експлозия през 2020 г. – инцидент, за който широко се смята, че е резултат от саботаж.

Базираният във Вашингтон Институт за наука и международна сигурност съобщава, че строителните дейности на обекта продължават активно през последните 15 месеца. Те включват движение на камиони, укрепване на тунелите и разширяване на инфраструктурата за сигурност. Институтът също така съобщава за работа около по-стара мрежа от тунели, изградена през 2007 г., която впоследствие Иран е запечатал.

„Вероятно Иран е преместил центрофуги в тунелите" на Планината Пикакс, заяви пред изданието президентът на института Дейвид Олбрайт. Според експерти подземният комплекс се простира на дълбочина между 90 и 137 метра под масивна скала и е достатъчно голям, за да побере няколко съоръжения, свързани с ядрената програма.

Нейт Суонсън, който е работил в Съвета за национална сигурност на САЩ по време на администрацията на Джо Байдън, заяви, че историята на Иран с тайни ядрени дейности прави всяка недекларирана активност в толкова добре защитен подземен обект особено тревожна.

„Тайното достигане до възможност за производство на ядрено оръжие е най-лошият сценарий", каза Суонсън. „Не знаем какви са намеренията на Иран, но фактът, че не можем да проверим какво се случва на този обект, показва колко проблематично е настоящото положение. Необходимо е Международната агенция за атомна енергия да извърши инспекции там."

Планината Пикакс не беше основна цел по време на миналогодишната война между Израел и Иран и не беше ударена при последната серия американски военни операции, започнали на 28 февруари. Въпреки това представители и ядрени експерти отдавна предупреждават, че Иран може да използва тунелите за съхранение или производство на ядрено оборудване, както и за изграждане на малко съоръжение за обогатяване на уран, способно да произвежда материал с качество за ядрено оръжие.

Иран последователно отрича да разработва ядрени оръжия. Въпреки това страната е произвела около 450 килограма уран, обогатен до 60% чистота, което е близо до нивото, необходимо за създаване на ядрено оръжие.

Анализатори предупреждават, че преместването на центрофуги в Планината Пикакс не означава непременно, че Иран вече е изградил там съоръжение за обогатяване на уран. Възможно е Техеран просто да е преместил оцелелите центрофуги след миналогодишната война, за да ги предпази от бъдещи атаки.

Все още не е ясно откъде произхождат центрофугите. Те може да са били резервни машини, съхранявани в основните ирански ядрени обекти. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщава, че Иран е отказал достъп на инспекторите до обекта и не е предоставил информация за извършваните там дейности или бъдещите си планове. Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви през март, че още през 2021 г. Иран е уведомил агенцията за „намерението си да извършва ядрени дейности" на този обект.