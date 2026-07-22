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Новият британски премиер идва с кучето Аксел на "Даунинг стрийт", котаракът Лари го чака

Алексей Гилтяй

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Котаракът Лари ще има нова компания. СНИМКА: Туитър

Новият британски премиер Анди Бърнам идва с кучето Аксел на "Даунинг стрийт", където го чака легендарният котарак Лари.

 Кучето е кръстоска между пудел и френска болонка и е осиновено от премиера, съобщават британски медии, сред които и специализираното издание за ветеринарни новини „Ветпол".

Аксел е роден през 2017 г. и е бил настанен в приют за кучета в град Шрусбъри. Там прекарва само 12 дни,  преди Бърнам да го хареса и приюти в дома си. 

Аксел се откроява с дружелюбен и любвеобилен характер, но не е ясно как ще се спогоди с котарака Лари, който от години властва на "Даунинг стрийт", съобщава БТА. Той е официалният ловец на мишки в канцеларията на британските премиери и досега е съжителствал със шестима - Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак и Киър Стармър. Анди Бърнам ще бъде неговият седми министър-председател.

Ветеранът Лари служи вярно на правителството от 2011 г., когато е осиновен от приюта за животни „Батърси". Той е вече на 19 години и е истинска звезда в Лондон. Ларин е известен с бурния си характер по отношение на други животни. През годините имаше редица сблъсъци с котарака Палмерстън от Министерството на външните работи и с котките на семейство Стармър. 

Котаракът Лари ще има нова компания. СНИМКА: Туитър

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