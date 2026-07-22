Иран съобщи за американски ракетен удар по остров Ларак

САЩ удари остров Ларак в Ормузкия проток на фона на подновеното напрежение между Техеран и Вашингтон, съобщава иранската информационна агенция Тасним, цитирана от Франс прес. Ударът е нанесен днес в 14:48 ч. местно време (10:48 ч. по Гринуич).

"Остров Ларак беше ударен от американска ракета. Според жители на района е била чута силна експлозия в близост до острова", съобщи агенцията, като уточни, че властите проверяват мащаба на атаката и възможните щети.

Междувременно министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че в страната са били задействани сирените за въздушна тревога. В изявление, публикувано в социалната мрежа Екс, министерството призова гражданите и чуждестранните жители да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място. Кореспондент на АФП в столицата Манама съобщи, че е чул експлозия, пише БТА.

Бахрейн, който е съюзник на Вашингтон, е под засилено напрежение на фона на възобновените сблъсъци между Иран и САЩ.

По-рано днес за първи път от началото на последната ескалация на конфликта в столицата Техеран бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, като в североизточната част на града са се чули експлозии.

Иранските държавни медии съобщиха за стрелба в небето над Техеран, в който живеят около 15 милиона души. В западната, източната и североизточната част на столицата са били чути звуци от изстрелването на ракети от противовъздушната отбрана.

Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи за експлозии в Бушер в Югозападен Иран, където се намира единствената действаща атомна електроцентрала в страната, както и за удари в района на град Сирик в Южен Иран и части от Северозападен Иран.

Събитията през тази нощ може би показват, че ескалацията на конфликта навлиза в нова фаза. Предишните атаки срещу столицата се състояха в началото на юни, преди повече от месец, когато израелските сили нанесоха удари по цели в града в отговор на ирански ракетни атаки.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ "изобщо не са приключили" с Иран, и предупреди, че следващата цел може да бъде таен подземен ядрен комплекс, известен под името "Пикакс Маунтин" (Pickaxe Mountain), предаде Франс прес.

"Вероятно много скоро ще ударим тази зона. И те нищо не могат да направят по въпроса", увери американският президент по време на разговор с журналисти в Белия дом.