Откриха телата на тримата египтяни, изчезнали при плуване в река Сава в Хърватия

Телата на трима египетски граждани, изчезнали при плуване в река Сава край местността Окуншчак в община Ругвица, Централна Хърватия, бяха открити след мащабна издирвателно-спасителна операция, съобщиха хърватските власти, цитирани от Хърватската национална телевизия ХРТ.

Мъжете са били в неизвестност, след като в неделя следобед влезли във водите на река Сава, вероятно за да плуват. Сигнал за изчезването им подал техен приятел, също египетски гражданин с регулиран статут в Хърватия, който съобщил, че за последно ги е видял във водата край Окуншчак.

Издирването започнало незабавно с участието на полицията, пожарната, Хърватския червен кръст и Хърватската планинска спасителна служба (ХПСС). В операцията били включени водолази, спасителни екипи, четири плавателни съда и дронове, а районът бил претърсван както по течението на реката, така и по двата ѝ бряга, пише БТА.

Командирът на пожарната служба на Загребска област Дарио Кезерич съобщи, че издирването е било временно прекратено през нощта заради неблагоприятните условия и е възобновено в понеделник сутринта. Първоначално били открити две тела, а малко по-късно и третото. Предстои официално потвърждение на самоличността на загиналите.

Кезерич отбеляза още, че обстоятелствата около трагичния инцидент все още се изясняват, като предупреди, че река Сава е особено опасна заради силните течения и възможните водовъртежи, които значително увеличават риска от удавяне.

„Вчера получихме неофициална информация от полицията, че и те са имали затруднения при търсенето в този участък на Сава, тъй като теченията са много силни. Днес излизаме на терен заедно с полицията. Те ще претърсят дъното на реката, а ние ще осигурим допълнителна подкрепа и безопасност", каза той.

По време на операцията спасителите открили личните вещи, документите и дрехите на изчезналите мъже. Причините, поради които са попаднали в реката, засега остават неизяснени, а разследването на случая продължава.

Говорителят на ХПСС Петър Пърпич призова гражданите да използват само обезопасени места за къпане и да не подценяват опасностите, които крият реките. Спасителните екипи подчертаха, че условията в района са особено сложни заради силното течение и непредсказуемото поведение на река Сава.