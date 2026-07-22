Обвиниха шестима в Сърбия за трафик на близо пет тона марихуана

Прокуратурата за организирана престъпност в Сърбия е внесла вчера обвинителен акт срещу шестима души по разследване за близо петте тона наркотични вещества, задържани край сръбския град Крушевац в началото на 2026 г., съобщават местни медии.

Според обвинението Александър Мияйлович е посочен като организатор на престъпната група, Иван Драгнич – като съорганизатор, а Небойша Спасоевич, Радет Спасоевич, Урош Младеновски и Роберт Живкович – като нейни членове, пише БТА.

Прокуратурата твърди, че от неуточнена дата през 2025 г. до 29 януари 2026 г. шестимата са действали като организирана престъпна група на територията на Сърбия и Република Северна Македония. Целта ѝ е била извършването на престъплението „неразрешено производство и пускане на пазара на наркотични вещества" по чл. 246 от Наказателния кодекс, с намерение за получаване на преки финансови и други имуществени облаги.

В обвинителния акт се посочва, че организаторите са разработили начина на функциониране на групата, определили са нейната структура, разпределили са ролите между участниците и са осигурили финансовите средства за изпълнение на престъпния план. Според прокуратурата фирмата „Алфафарм Груп" от Скопие е била използвана като привидно законен стопански субект, разполагащ с разрешителни от властите в Република Северна Македония за отглеждане на медицински канабис и производство на екстракти от канабис за медицински цели. По този начин, според обвинението, е било прикривано организирането на набавянето, съхранението, преопаковането и транспортирането на големи количества марихуана.

Събраните доказателства сочат, че през ноември 2025 г. от доставчика „CBD Med Plant" в Струмица са били закупени общо 8832 килограма сушени цветове от канабис. След това наркотикът е бил съхраняван в помещенията на „Алфафарм Груп", където е бил измерен, преопакован и подготвен за последващ транспорт. За прикриване на престъпната дейност е била използвана документация за износ на текстилни изделия, която е прикривала реалното съдържание на пратките при международния превоз.

Според прокуратурата почти пет тона от закупените наркотични вещества са били преопаковани в базата на „Алфафарм Груп", след което са транспортирани до Сърбия. Там те са били съхранявани в жилищни и бизнес обекти, използвани от Небойша и Раде Спасоевич, където наркотиците са били допълнително преопаковани и подготвени за разпространение до крайни клиенти.

Обвинението твърди още, че Роберт Живкович, по нареждане на организаторите, е ръководил дейностите по съхранението, контрола на опаковането и организацията на транспорта на наркотичните вещества, както и е наблюдавал разтоварването и складирането им на територията на Сърбия. Междувременно Небойша и Раде Спасоевич са осигурявали приемането, съхранението, преопаковането и последващия транспорт на наркотиците.

В изпълнение на плана на престъпната група на 24 януари 2026 г. Урош Младеновски е иззел около 100 килограма марихуана от складовете на Спасоевич и я е транспортирал до квартал Нови Белград, където е бил задържан от служители на сръбското Министерство на вътрешните работи.

Освен по чл. 246 от Наказателния кодекс, Небойша Спасоевич е обвинен и за незаконно производство, притежание, носене и трафик на оръжия и взривни вещества по чл. 348 от кодекса. При претърсванията на жилищните и бизнес помещения, използвани от семейство Спасоевич, са открити голямо количество автоматични огнестрелни оръжия, боеприпаси и ръчен противотанков гранатомет.

Иван Драгнич, Небойша Спасоевич, Раде Спасоевич и Урош Младеновски остават в ареста, докато Роберт Живкович е в неизвестност и продължава да бъде издирван.

Александър Мияйлович е бил задържан в Австрия на 1 юли 2026 г., като за това официално са уведомени Министерството на правосъдието на Сърбия и Прокуратурата за организирана престъпност. В момента тече процедура по разглеждане на сръбското искане за неговата екстрадиция.

Паралелно с това компетентните органи на Република Северна Македония водят производства срещу други лица, заподозрени в участие в набавянето, съхранението, опаковането и транспортирането на наркотичните вещества. Сърбия и Република Северна Македония продължават да си сътрудничат и да обменят информация в рамките на международната правна помощ.

В съобщението до медиите прокуратурата отбелязва, че заради засиления обществен интерес към начина на преминаване на държавната граница, финансовите потоци и евентуалната отговорност на други физически или юридически лица, настоящият обвинителен акт обхваща единствено действията и отговорността на лицата, посочени в него. Въпросите за евентуални други престъпления или отговорността на други лица остават предмет на работа на компетентните органи, поради което прокуратурата не предоставя допълнителна информация на този етап.

В началото на февруари 2026 г. сръбският президент Александър Вучич заяви, че държавата няма нищо общо с аферата, при която бяха иззети пет тона марихуана в имот на представител на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) край Крушевац.

По същото време лидерът на опозиционното Народно движение на Сърбия Мирослав Алексич написа в социалната мрежа Екс, че един от задържаните е общински съветник от управляващата СПП в Крушевац.

Алексич твърди още, че арестуваният е „приятел и близък сътрудник" на семейството на сръбския министър на отбраната Братислав Гашич.

Гашич, който е роден в Крушевац, поздрави служителите на полицията и останалите служби за сигурност за проведената акция, като заяви, че тя показва, че никой в Сърбия не е над закона.