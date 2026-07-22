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Мощна буря в Албания взе две жертви и остави без ток няколко района (Видео)

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Мощна буря в Албания взе две жертви и остави без ток няколко райони КАДЪР: X/@Daily_Briefs_

Двама души загинаха при инциденти, свързани с мощната буря, която през изминалата нощ премина през голяма част от Западните Балкани и нанесе сериозни щети в Албания. Лошото време доведе до прекъсвания на електрозахранването и проблеми в редица населени места в окръзите Вльора, Фиер, Саранда и Либражд, съобщава албанският информационен портал „Шчиптаря".

По данни на албанската полиция малко след полунощ в южния град Химара служител на електроснабдителна компания е загинал, след като е паднал от 10-метров стълб. Мъжът се е качил на съоръжението, за да отстрани повреда, причинена от бурята.

При друг инцидент, предизвикан от силното време, е загинал 61-годишен рибар от град Ксамил. Лодката му е била потопена от бурята в морето. Спасителните служби съобщават и за трима пострадали при различни инциденти, свързани с лошите метеорологични условия, пише БТА. 

В района на Вльора са били проведени общо 10 спасителни операции за изваждане на лодки от открито море, съобщава албанската гранична полиция. При една от тях спасителите са помогнали на млада двойка и трите им деца, чиято лодка се е повредила малко преди влошаването на времето.

След преминаването на бурята в окръзите Вльора, Фиер, Саранда и Либражд са регистрирани паднали дървета, частични наводнения и продължаващи прекъсвания на електрозахранването. Местните власти работят по отстраняването на щетите, разчистването на засегнатите райони и възстановяването на електрическото захранване.

Мощна буря в Албания взе две жертви и остави без ток няколко райони КАДЪР: X/@Daily_Briefs_

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