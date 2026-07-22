Пакистан заплаши Йеменските хути с военни действия

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Пакистан предупреди, че може да предприеме военни действия срещу Йеменските хути на фона на нарастващото напрежение между Саудитска Арабия и подкрепяната от Иран групировка, съобщи ДПА.

В изявление пакистанското външно министерство заяви, че всяка враждебна акция срещу плавателни съдове под пакистански флаг или срещу морските интереси на страната ще бъде разглеждана като сериозна заплаха за националната сигурност и суверенитета на Пакистан.

„Пакистан отново подчертава, че подобни действия ще бъдат възприети като голяма заплаха за националната сигурност и суверенните интереси на страната", се посочва в позицията на ведомството, пише БТА.

Пакистан, който притежава ядрен арсенал, е военен съюзник на Саудитска Арабия.

В понеделник йеменските бунтовници хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Въоръжената групировка обяви „морско ембарго срещу престъпния саудитски враг, основано на принципа „око за око" и влизащо в сила незабавно след публикуването на изявлението".

Блокадата е в отговор на продължаващата „несправедлива и потисническа обсада на нашия скъп народ от страна на Саудитска Арабия в продължение на почти 12 години, на ограбването на нашите ресурси и налагането на всеобхватна блокада на нашите пристанища и летища по суша, море и въздух", заявиха хутите.

Пълното затваряне на протока Баб ел Мандеб - южния вход към Червено море, ще доведе до преустановяване на саудитския износ на петрол за Азия и може да намали глобалните доставки на суров петрол със 7%, отбелязва Ройтерс. Блокирането на Ормузкия проток - между Персийския залив и Индийския океан, от страна на Иран вече доведе до 10-процентно намаляване да международните доставки на петрол.

„Въпросът сега е дали хутите ще започнат да атакуват плавателни съдове, които се движат към саудитските пристанища. На този етап нямаме ясен отговор", каза Мохамед Албаша, йеменски анализатор и основател на базираната във Вашингтон консултантска компания „Баша рипорт" (Basha Report).

„Дори и да не последват атаки срещу кораби, самото изявление вероятно ще наруши ритъма на корабоплаването и ще всее несигурност по отношение на саудитските пристанища на Червено море. Основният въпрос остава дали хусите ще преминат от заплахи към преки действия", добави Албаша.

Миналата седмица групировката изстреля ракети срещу Саудитска Арабия, след като обвини кралството, че е бомбардирало летище под неин контрол, с което наруши четиригодишно примирие.

Тези удари срещу Саудитска Арабия бяха първите, за които хусите поеха отговорност, откакто през март 2022 г. влезе в сила неофициалното примирие.

Подкрепяните от Иран хути в миналото са нанасяли удари по енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. През 2019 г. те поеха отговорност за атаки срещу две ключови саудитски петролни съоръжения, които временно лишиха Рияд от над половината от производството му на суров петрол.

През 2022 г. хутите удариха отново саудитски петролни съоръжения. Тогава водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че станция за разпределение на петролни продукти на компанията "Арамко" в Джеда е била поразена и е възникнал пожар.

"Истинското възмездие е летището в Сана за летището в Рияд - летище за летище, пристанища за пристанища, блокада за блокада", каза в телевизионно изявление Ал Хуси.

Йемен е раздиран от гражданска война от повече от десетилетие, откакто хутите завзеха столицата Сана, предизвиквайки интервенцията на Саудитска Арабия през 2015 г. в подкрепа на международно признатото правителство.

Оттогава конфликтът предизвика една от най-тежките хуманитарни кризи в света и раздели страната на две - подкрепяното от Саудитска Арабия правителство в Аден и администрацията на хусите в Сана.