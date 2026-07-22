ЕК търси платени стажанти от България

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Европейската комисия търси платени стажанти от България. Кандидатстването за Blue Book стажовете официално започна, съобщава Европейската комисия в България.

"Ако искате да прекарате 5 вълнуващи месеца в Брюксел, Люксембург, а защо не и в София и да научите повече за това как работят европейските институции отвътре, от днес можете да подавате кандидатурите си за стажантската програма на ЕК", съобщават от институцията.

Стажът е платен, няма възрастови ограничения и стартира през март 2027 г.

Този петмесечен платен стаж предлага практически опит в създаването на политики и администрацията на ЕС, развитие на професионални умения, междукултурна осведоменост и личностно израстване

Стажантите работят в мултикултурна среда, развиват професионални умения и получават представа за дейността на Европейската комисия, нейните изпълнителни агенции, децентрализирани агенции или органи, кабинетите на комисарите и Европейската служба за външна дейност.