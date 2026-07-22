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Йордания съобщи за две ирански атаки с дронове и ракети

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Йордания съобщи за две ирански атаки с дронове и ракети Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Йорданската армия заяви днес, че Йордания е станала обект на две ирански атаки, предаде Франс прес.

Йорданските сили са прехванали шест ракети и четири дрона. "Противовъздушните системи засякоха днес шест ракети, идващи от територията на Иран", се казва в изявление на йорданската армия.

Йорданските сили казаха също, че са свалили четири дрона, дошли от Иран. Съобщено бе, че при атаката няма пострадали и не са нанесени материални щети, пише БТА. 

Малко по-късно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал американски бази в Йордания.

Вчера йорданските въоръжени сили съобщиха за прехванати пет дрона, изстреляни от Иран. Дроновете са били свалени, преди да достигнат до целите си, няма пострадали и нанесени материални щети, твърдят военните.

"Враждебни ирански въздушни цели" са обезвредили и Бахрейнските въоръжени сили. Бахрейн обвини Иран в умишлени атаки срещу мирни хора и граждански обекти.

Информацията се появява на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток и най-скорошните атаки на САЩ срещу Иран.

САЩ имат разположени сили в Йордания и в няколко от страните от Персийския залив.

Йордания съобщи за две ирански атаки с дронове и ракети

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