Тръмп: Ще унищожаваме мост или електроцентрала при всяка иранска атака в Ормузкия проток

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани, че ще отвърне на всяка иранска атака срещу кораби в Ормузкия проток с унищожаване на мост или електроцентрала в Иран.

„От този момент нататък, всеки път, когато Ислямска република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, независимо дали с ракета, дрон или друго устройство или оръжие, Съединените щати ще бомбардират и унищожат един мост или електроцентрала, включително тези, разположени до или в столицата Техеран", написа Тръмп в публикация в Truth Social, цитира turkiyetoday.

Предупреждението се отнася за атаки срещу кораби, извършени с ракети, дронове или „всяко друго устройство или оръжие", добави той.

Корабоплаването през Ормузкия проток остава силно нарушено на фона на ескалиращите атаки между Вашингтон и Техеран от началото на юли, които сложиха край на примирието, постигнато с посредничеството на Пакистан, подписано през юни.

Боевете се възобновиха, след като иранските сили атакуваха търговски кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток по оманския маршрут, който Техеран обяви за неоторизиран и предупреди корабите да не го използват.

Трафикът на плавателните съдове през стратегическия воден път рязко намаля през последните дни, като в сряда бяха регистрирани само девет потвърдени транзита.

Военната кампания на САЩ срещу Иран продължи във вторник след 11-та поредна нощ на удари, според Централното командване на САЩ. Ударите бяха насочени към ирански военни оперативни центрове, морски способности, хангари за самолети, съоръжения за съхранение на дронове и военна логистична инфраструктура.

Пентагонът заяви също, че американските сили са помогнали за улесняване на безопасното преминаване на около 900 търговски кораба, превозващи приблизително 450 милиона барела суров петрол през Ормузкия проток от началото на май, въпреки конфликта.

Миналата седмица американските удари засегнаха няколко моста в южен Иран, жп гара Бандар Хамир и летище в Ираншахр, докато иранските власти заявиха, че най-малко пет моста са повредени и съобщават за цивилни жертви.

Иран отговори, като насочи удари към инфраструктура в съседни държави от Персийския залив, удари електроцентрала и обезсоляваща инсталация в Кувейт, а също така изстреля дронове и ракети към американски военни съоръжения в Йордания, Кувейт и Бахрейн.

В сряда Техеран заяви, че е поразил авиобазата „Принц Хасан" и авиобазата „Крал Файсал" в Йордания, твърдейки, че е поразил съоръжения, поддържащи изтребители F-15 и дронове MQ-9.

Последните потвърдени американски загуби са четирима военнослужещи, убити при отделни инциденти в Йордания и Ирак миналата седмица, с което броят на загиналите американски военни от началото на войната през февруари достигна 18.