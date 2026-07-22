Новият главнокомандващ на украинската армия: Ще засилим контраофанзивата срещу Русия

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Украйна ще засили контраофанзивата и ще предприеме нова операция срещу Русия, заяви новият главнокомандващ на армията Михайло Драпати.

Президентът Володимир Зеленски вчера назначи 43-годишния Драпати на най-висшия военен пост на мястото на 60-годишния Олександър Сирски. Това е най-големият трус в украинското военно ръководство след руската инвазия през 2022 г., отбеляза Ройтерс.

Този ход последва отстраняването от поста на реформаторския министър на отбраната Михайло Федоров, което доведе до протести в Украйна. Хиляди се събраха в украинската столица, като вееха украински знамена и издигаха плакати "Върнете Федоров!".

Михайло Федоров бе временно заменен от Евген Хмара - слабо познат в политическите среди служител на украинските служби за сигурност (СБУ).

"Президентът на Украйна ни постави ясни задачи - да продължим и да засилим настъпателните операции във всички области; да планираме нови операции зад вражеските линии; да развием нашата армия и нейните технологии и да изградим способностите на Въоръжените сили на Украйна", написа новвият главнокомандващ Драпати във Фейсбук.

Украйна засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и логистика тази година в опит да подкопае военните усилия на Москва.

Генерал-майор Игор Скибюк - бивш командир на въздушно-щурмовите сили, ще бъде новият началник на Генералния щаб, съобщи Драпати, съобщи БТА.

Драпати, който е уважаван и опитен командир, е наричан от мнозина генерал от ново поколение. Неговият предшественик Сирски бе изправен пред остри критики за твърдия си стил на командване, който според някои военнослужещи е довел до неоправдано „големи загуби на войски".

В публикация в социалните мрежи днес, потвърждаваща оттеглянето му от поста, Сирски подчерта своя опит на бойното поле и реформите, включително връщането на повече от 700 кв. км украинска територия тази година.

"Предавам на моя наследник армия, която не само удържа отбраната, но също и настъпва - с инициатива, със структура, с хора, които знаят как да победят врага", каза той.

Драпати поема поста във време на нарастващо социално и политическо напрежение във връзка с военното ръководство на Украйна и ще се изправи пред множество предизвикателства, включително чувствителния въпрос за наемане на още военни в армията.

"Практическият, ефективен мобилизационен процес беше установен като приоритет", написа Зеленски в социалната платформа Екс.