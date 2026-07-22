Джани Инфантино ще се прости с $ 6 млн., ако поеме ООН (Обзор)

Тръмп се чуди как да сложи шефа на ФИФА начело на организацията

Близкото приятелство между американския президент Доналд Тръмп и шефа на ФИФА Джани Инфантино може съвсем скоро да се превърне в работни отношения.

Според близки до Белия дом източници републиканецът иска да направи президента на Световната футболна федерация следващия генерален секретар на ООН, предава “Ню Йорк пост”.

“Тръмп вярва, че Инфантино е уважаван, и след първото по рода си световно първенство по футбол в три различни страни светът признава, че главата на футболната организация има специалната

способност да обединява хората”,

твърди източникът на изданието.

56-годишният Инфантино се сближи с Тръмп по време на организацията на тазгодишното световно първенство по футбол, като роденият в Швейцария футболен функционер направи всичко възможно да спечели благоразположението на републиканеца и да го включи в събитието. Дори му връчи първата награда за мир на ФИФА през декември миналата година. А само преди дни двамата заедно дадоха купата на новия световен шампион - Испания.

Следващият генерален секретар на ООН ще бъде избран тази година, тъй като мандатът на настоящия Антониу Гутериш изтича на 31 декември. Ако иска да си осигури позицията, Инфантино ще трябва да получи одобрението на 15-членния Съвет за сигурност на ООН. Това трябва да бъде последвано и от потвърждение на Общото събрание на организацията.

Не е ясно дали шефът на ФИФА иска поста и до каква степен Тръмп е обсъждал темата с него.

Освен това американският лидер вижда потенциалната кандидатура на Инфантино като много по-интересна в сравнение със седмината вече издигнати кандидати, които източникът на Белия дом описва като “скучни”. Сред най-известните са бившата социалистическа президентка на Чили Мишел Бачелет, която може да срещне съпротива от страна на САЩ, и аржентинецът Рафаел Гроси (настоящ генерален директор на Международната агенция за атомна енергия), който може да се сблъска с ветото на Великобритания поради спора за Фолкландските острови с Буенос Айрес.

Назначаването на Инфантино може да подобри отношенията на Тръмп с ООН. Според президента организацията

е бездействала за разрешаването на големи конфликти

Според някои това е причината Тръмп да създаде Съвета за мир, който активно посредничи за разрешаването на конфликта в Ивицата Газа.

Ако обаче Инфантино стане генерален секретар на ООН, той ще трябва да се задоволи със значително по-малко възнаграждение от това, на което е свикнал.

Като шеф на ФИФА получава близо 6 млн. долара годишно. За сметка на това на Гутериш са му били изплатени 480 хил. долара за същия период.