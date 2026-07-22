Хакер изтри румънския поземлен регистър, пазарът на недвижими имоти е блокиран

Хакер изтри румънския поземлен регистър, замразявайки пазара на имоти в цялата страна. Кибератака срещу румънската национална агенция за кадастър ANCPI доведе пазара на недвижими имоти в страната до почти пълен застой. Според изданието за сигурност Cybernews, нападател е получил достъп до системите на агенцията и след неуспешен опит за изнудване е изтрил цялата база данни на поземления регистър.

Cybernews съобщава, че се смята, че хакерът е влязъл в системите, използвайки валидни идентификационни данни. След като агенцията е отказала да изпълни искането за изнудване, той е изтрил всички данни, които е откраднал преди това. Сред тях са вътрешни документи, идентификационни данни на служителите и самите данни от поземления регистър.

Според румънските медии, услугите на ANCPI не са достъпни от 14 юли. Нотариусите вече не могат да регистрират нови сделки, а гражданите не могат да получават доказателства за собственост или извлечения от поземления регистър. По този начин атаката ефективно е спряла всички сделки с имоти в страната: продажбите не могат да бъдат удостоверявани и ипотеките не могат да бъдат регистрирани. Между 150 000 и 170 000 жилищни имота се продават в Румъния всяка година.

Покупките на нови жилища в момента отговарят на условията за намалена ставка на ДДС от 9 процента. От 1 август тази ставка се повишава до 21 процента – и много сделки са били планирани да бъдат приключени преди крайния срок.

ANCPI първоначално говори за технически проблеми, но по-късно призна кибератака и сега нарича случая „инцидент с киберсигурността". Според агенцията, тя съхранява офлайн резервни копия на няколко места, които биха позволили възстановяването на изтритите данни. Същевременно се подчертава, че част от информацията, която се разпространява публично за последствията, не идва от официални източници. Работата по възстановяване на системите е в ход, казва агенцията.

В Румъния ANCPI е изправена пред критики за начина, по който се справя с ИТ сигурността. Според Cybernews агенцията е инвестирала около 135 милиона евро в дигитализация през последните 20 години, но само около 0,2% от това - приблизително 305 000 евро - в киберсигурност. Националният орган за киберсигурност на Румъния, DNSC, казва, че преди това е предупреждавал ANCPI за уязвимости. Директорът на ANCPI Дан Кимпян е признал, че атаката не е била особено сложна и е могла да бъде предотвратена.

Cybernews приписва атаката на акаунт в тъмната мрежа, наречен „ByteToBreach", за който се твърди, че вече е нарушил шведски портал за електронно управление по-рано тази година. Фирмата за сигурност KELA свързва акаунта с лице, базирано в Оран, Алжир, описвайки го като технически опитен киберпрестъпник, който продава чувствителни данни от авиокомпании, банки и правителства. ByteToBreach е заподозряна и за атаки срещу правителствени регистри в Словакия, Украйна, Полша и Литва.