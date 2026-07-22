Рокади в армията след протестите в Украйна, Зеленски иска военния ексминистър обратно във властта (Обзор)

Президентът уволни главнокомандващия на въоръжените сили

След дни на протести заради уволнението на украинския военен министър Михайло Федоров, Володимир Зеленски предприе рокади в армията и отстрани главнокомандващия на въоръжените сили Олександър Сирски.

Генерал Сирски беше пряко свързан с уволнението на Федоров - между двамата е имало разногласия по различни въпроси, свързани с войската. Непосредствено след като напусна поста си, 35-годишният Федоров отбеляза, че “всички инициативи, които предложихме, бяха блокирани”, и директно обвини Сирски, че е разделил страната. Според мнозина в основата на разногласията е различният подход - роденият през 1965 г. в Москва Сирски е обучен по съветски модел, докато Федоров има доста по-иновативен и технологичен подход, а освен това поддържа и тесни връзки с американски техгиганти от Силициевата долина.

Взаимно уважение между двамата обаче има - както Федоров, така и Сирски припомниха

заслугите на другия във войната срещу Русия

През изминалия уикенд генералът даже се извини на ексминистъра и каза, че с изненада е научил за конфликта помежду им: “Възприемах отношенията ни като работещи - със сложни въпроси и различни позиции. Така трябва да бъде между две институции по време на голяма война”. И допълни: “Ако съм обидил някого, Михайло, извинявайте. Мога да бъда груб. Но моля вас и всички, които следят тази история с ентусиазъм, нека се съсредоточим не върху личното, а върху глобалното. Върху победата”.

В прощално обръщение генералът отбеляза, че армията, която е водила трудна отбранителна кампания няколко години, вече е в настъпление.

Сирски беше заменен от популярния 43-годишен генерал Михайло Драпати. Той благодари на Сирски “за последователната му работа за укрепване на украинската армия”. И допълни: “Аз израснах в нея”.

От ляво на дясно - военният министър Евгений Хмара, ген. Олександър Сирски, Володимир Зеленски и новоназначеният главнокомандващ Михайло Драпати. СНИМКА: РОЙТЕРС

Във видеообръщение Зеленски разкри, че е предложил на Федоров да остане във властта: “Предложих на Михайло видна позиция в правителството, която ще му позволи да обедини технологичния сектор на нашата държава и да осигури неговото развитие”. Президентът не даде подробности дали любимият на украинците бивш военен министър е приел.

Федоров, за когото се знае, че е близък приятел с Драпати, приветства назначението му: “Това вдъхва глътка свеж въздух и нова надежда в борбата на свободните хора за свобода и справедливост. Това е глас за промяна, който не може да бъде игнориран”. Новият главнокомандващ е уважаван от армията и харесван от обществеността. Според украинското издание “Бабел” Драпати е един от най-способните бойни командири на Украйна, а новата му работа ще бъде основно свързана с реформи, а не с командването на войски в бойни действия.

Драпати

има 26-годишен опит в армията

За първи път той придоби национална известност по време на първата руска намеса в Източна Украйна през 2014 г. По време на ожесточени сражения в Мариупол той ръководеше щурма, който проби руска барикада, за да спаси обкръжени украински полицаи - операция, която се превърна в един от основните моменти в началото на конфликта в Донбас.

По-късно същата година той успешно изведе обкръжени украински сили през контролирана от Русия територия до безопасно място, с което затвърди репутацията си на агресивен и решителен командир. От 2022 г. досега Драпати многократно беше изпращан в някои от най-опасните райони на Украйна, като често стабилизираше фронтовите линии. Едно от най-забележителните му постижения е от 2024 г., когато помага за спирането на руско настъпление към Харков, след което стана най-младият командир на сухопътните сили на Украйна.

Сега Зеленски е поискал от Драпати и новия военен министър - бившия висш служител на СБУ Евгений Хмара, да изготвят нова отбранителна стратегия, която да обхваща ключови въпроси като реформирането на системата на военните корпуси, снабдяването с оръжия и дроновете. В същото време Зеленски назначи ген.-майор Игор Скибюк за началник на Генералния щаб на мястото на Андрий Хнатов. Скибюк е в структурите на армията от 1998 г. и има голям опит зад гърба си, включително на бойното поле в Херсон и Харков.