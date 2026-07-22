Зеленски: Производството на ракети за "Пейтриът" е от решаващо значение за Украйна

Производството на ракети за "Пейтриът" е от решаващо значение за Украйна. Това заяви президентът Володимир Зеленски, който обсъди предоставянето на лицензи за производството на ракети за системите за противовъздушна отбрана с Матю Уитакър, постоянния представител на САЩ в НАТО по време на негово посещение в Киев днес, съобщи Ройтерс.

Това стана след разрешението на американския президент Доналд Тръмп на Украйна да произвежда ракети за една от най-ефективните системи за противовъздушна отбрана.

"Имахме ползотворен разговор, като обсъдихме преди всичко защитата на украинското въздушно пространство чрез производството на повече ракети прехващачи за системите "Пейтриът" в рамките на инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL). Това е от решаващо значение предвид масираните руски атаки, които продължават с пълна сила", написа Зеленски в социалната мрежа X.