Откриха обесен шефа на летището, организирал последния полет на Готвача на Путин

Руски изпълнителен директор, „който е знаел тайните за смъртта на врага на Путин", е намерен обесен на балкона на Москва при поредно мистериозно „самоубийство" в Русия.

Бившият директор на терминала за бизнес авиация на летище „Шереметиево" е организирал полета на основателя на „Вагнер" Евгений Пригожин, който намери смъртта си на 23 август 2023 г. при мистериозни обстоятелства. По-рано Пригожин се вдигна за кратко на бунт срещу военния министър Сергей Шойгу, което навреди на имиджа на президента Владимир Путин. Преди това той беше сред най-близките на руския лидер и бе наричан "Готвачът на Путин".

Тялото на 57-годишния Коршенко е намерено на 6 юни на балкона на апартамента му в северната част на руската столица. Основната версия, по която работи следствието, е самоубийство. Според колеги на починалия обаче той е бил неочаквано уволнен около три седмици преди смъртта си.

Коршенко е сред основателите на терминала за бизнес авиация в „Шереметиево", който работи от 2011 г. Именно там е бил обслужван самолетът Embraer Legacy 600 на Пригожин през лятото на 2023 г. Малко след излитането си на 23 август бизнес джетът се разби в Тверска област, като загинаха всички на борда, включително основателят на „Вагнер".

Според „Москоу таймс" Коршенко може да е разполагал с информация за събитията около самолета преди излитането му, пише "Сън". Изданието припомня, че по време на техническото обслужване на машината са били открити две сериозни повреди, една от които в турбоохладителя. Според една от версиите именно в подменения агрегат може да е било заложено взривно устройство.

След катастрофата заместник-началникът на отдела за транспортна сигурност на „Росавиация" Павел Тонкошкуров е пристигнал в терминала за проверка. Той е успял да разпита служителите по поддръжката, но не е получил достъп до записите от камерите и друга документация, тъй като актът за проверка на самолета е бил иззет от служители на Федералната служба за сигурност (ФСС).

Смъртта на Пригожин настъпи точно два месеца след като той организира въоръжен метеж на 23-24 юни 2023 г. Тогава бойците на „Вагнер" поеха контрол над Ростов на Дон и се отправиха към Москва с искане за оставката на тогавашния министър на отбраната Сергей Шойгу. Бунтът беше прекратен след посредничеството на беларуския президент Александър Лукашенко.

Според официалната руска версия причина за катастрофата е взрив на ръчна граната на борда. Източници от руски и западни разузнавателни служби обаче твърдят, че зад ликвидирането на Пригожин стои тогавашният секретар на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев. Малко след инцидента украинският президент Володимир Зеленски обвини директно Владимир Путин за смъртта на основателя на „Вагнер".