Датската компания "Мерск" спира корабите си в Черноморск заради руските атаки

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Датската компания "Мерск" спира корабите си в през украинското пристанище Черноморск заради продължаващите руски атаки в района.

„Мерск" е втората голяма компания, която спира дейността си в Черноморск този месец. Най-големият украински износител на зърно „Кърнел холдинг" (Kernel Holding) прекрати операциите си в главното пристанище на града миналата седмица поради серия от руски атаки.

Без изрично да споменава руските удари „Мерск" посочи настоящата ситуация като причина защо дейността на фирмата е засегната и няма да може да продължи да предоставя услугите си от и до Украйна през рибарското пристанище. Преустановяването е до второ нареждане, заяви фирмата, цитира БТА.

На този етап датската компания не е коментирала решението си допълнително.

Русия многократно е атакувала морските експортни маршрути на Украйна от началото на войната, но ударите по товарни кораби и дълбоководни пристанища, които обработват голяма част от зърното на страната, се засилиха през последните седмици.

Москва твърди, че атаките ѝ са насочени към инфраструктура, съхраняваща военни товари и гориво.

Министерството на инфраструктурата на Украйна заяви, че дълбоководното, черноморско пристанище Черноморск, както и други пристанища в района на Голяма Одеса, продължават да работят. Рибарското пристанище Черноморск е отделен пристанищен оператор според съобщението на министерството.

„Мерск" заяви, че кораб, първоначално планиран да бъде разтоварен в рибарското пристанище, ще бъде пренасочен към румънската Констанца. Това ще се случи и с всички останали вносни пратки, предназначени за Черноморск.

Украйна, която преди войната представляваше около 6 на сто от световния износ на пшеница и около 11 на сто от световния износ на царевица, е загубила около една трета от капацитета си за износ на зърно през черноморските си пристанища поради руските ракетни и дронови атаки, коментираха търговци и анализатори.

Украйна също нанася удари по кораби, пътуващи за и от Русия в Азовско море и Черно море, в опит да изолира Крим и да неутрализира военните усилия на Москва.