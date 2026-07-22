Съдът в Ню Йорк удовлетвори молбата на Мадуро - процесът започва на 1 юни 2027 г.

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Съдът в Ню Йорк удовлетвори молбата на бившия венецуелски президент Николас Мадуро процесът срещу него да започне през юни догодина.

Мадуро ще се изправи пред съда по обвинения за наркотрафик бе насрочено за 1 юни 2027 г., стана ясно по време на предварителното изслушване във федерален съд в Манхатън днес, предаде Франс прес.

Мадуро управляваше Венецуела авторитарно години наред начело на социалистическо правителство. По-рано тази година той и съпругата му бяха заловени във венецуелската столица Каракас при операция на американските специални части. Срещу 63-годишния бивш държавен глава, който бе заловен от силите на САЩ и от 3 януари насам се намира в затвор в Бруклин, са повдигнати четири обвинения, включително за наркотероризъм.

На 69-годишната му съпруга Силия Флорес са повдигнати три обвинения. Двамата пледират за невинност.

В писмо, изпратено вчера до федералния съдия, председателстващ делото - Алвин Хелерщайн, от прокурор Джей Клейтън, двете страни искат делото да започне през юни 2027 г.

Това става, след като правителството на САЩ най-накрая даде зелена светлина на Венецуела да плати правните разноски - нещо, което американската администрация първоначално блокира, позовавайки се на международните санкции срещу страната.

При първото си явяване пред съда в Ню Йорк, малко след залавянето му по време на зрелищна военна операция на американските сили, включваща около 150 самолета, хеликоптери и сухопътни войски, Мадуро определи себе си като "военнопленник".

Освен криминалните обвинения срещу бившия президент, семействата на петима млади мъже, убити във Венецуела, заведоха граждански иск срещу него в началото на юли, обвинявайки го, че е наредил екзекуцията им като част по-мащабен модел на държавно насилие, съобщава БТА.

След неговото отстраняване на поста дойде временната президентка на Венецуела Делси Родригес. Тя управлява под натиск от Вашингтон, който твърди, че контролира богатата на петрол държава.