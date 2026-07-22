ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 британци се сбиха в самолет по време на полет о...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23268456 www.24chasa.bg

Зеленски обсъди възможностите за мир с Уиткоф и зетя на Тръмп

1396
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Володимир Зеленски и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@ZelenskyyUa

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди евентуалните възможности за мир с Русия със специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

"Разговорът бе ползотворен и важен и по време на него обсъдихме възобновяването на дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир", написа Зеленски в социалната платформа Екс.

В миналото Зеленски изразяваше надежди за евентуално посещение на Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп в Украйна, но засега не се виждат подобни възможности.

Украинският президент разговаря по-рано днес с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър относно предоставянето на лицензи за производството на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", съобщиха Ройтерс и БТА.

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@ZelenskyyUa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали