Зеленски обсъди възможностите за мир с Уиткоф и зетя на Тръмп

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Украинският президент Володимир Зеленски обсъди евентуалните възможности за мир с Русия със специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

"Разговорът бе ползотворен и важен и по време на него обсъдихме възобновяването на дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир", написа Зеленски в социалната платформа Екс.

В миналото Зеленски изразяваше надежди за евентуално посещение на Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп в Украйна, но засега не се виждат подобни възможности.

Украинският президент разговаря по-рано днес с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър относно предоставянето на лицензи за производството на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", съобщиха Ройтерс и БТА.