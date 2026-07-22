Зеленски обсъди възможностите за мир с Уиткоф и зетя на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди евентуалните възможности за мир с Русия със специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.
"Разговорът бе ползотворен и важен и по време на него обсъдихме възобновяването на дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир", написа Зеленски в социалната платформа Екс.
В миналото Зеленски изразяваше надежди за евентуално посещение на Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп в Украйна, но засега не се виждат подобни възможности.
Украинският президент разговаря по-рано днес с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър относно предоставянето на лицензи за производството на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", съобщиха Ройтерс и БТА.