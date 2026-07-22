10 британци се сбиха в самолет по време на полет от Тенерифе за Ливърпул

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10 британци се сбиха по време на полет от Тенерифе за Ливърпул, което принуди екипажа да върне самолета обратно на летището на испанския остров.

Това се е случило около 30 минути след излитането. Полицията посрещнала полет EZY3352 след кацането му на летище „Тенерифе Юг" във вторник вечерта по искане от екипажа.

Всички участвали в мелето са британски граждани.

В съобщението на ЕasyJet се казва, че полетът се е върнал обратно „заради група пътници, които са се държали агресивно и са нарушавали реда".

„Приемаме тези инциденти много сериозно и не толерираме неприемливо поведение към нашия персонал", добавиха от авиокомпанията. „Нашите кабинни и наземни екипи са обучени да оценяват всички ситуации и да действат бързо и по подходящ начин, за да гарантират, че безопасността на полета и на останалите пътници няма да бъде застрашена в нито един момент", допълни още говорител на компанията.

След като полицията пристигнала и проблемните лица били свалени от самолета, а машината с 186 пътници продължила полета си към Ливърпул. Засега няма съобщения за арести.

Ръководителят на въздушното движение заяви в изявление: „Изразяваме пълната си подкрепа към екипажите и пътниците, които все по-често се налага да се справят с подобни ситуации".

Eкипажът е поискал присъствие на полиция при пристигането, а диспечерите са „ускорили максимално завръщането на самолета, като са координирали действията с летището за осигуряване на полицейско присъствие".

Според данни на Flightradar24 полетът в крайна сметка е кацнал в Ливърпул в 2:19 ч. сутринта — един час и 54 минути след планираното време на пристиганеq съобщава NOVA.