10 британци се сбиха в самолет по време на полет от Тенерифе за Ливърпул

10 британци се сбиха по време на полет от Тенерифе за Ливърпул, което принуди екипажа да върне самолета обратно на летището на испанския остров.
Това се е случило около 30 минути след излитането. Полицията посрещнала полет EZY3352 след кацането му на летище „Тенерифе Юг" във вторник вечерта по искане от екипажа.
Всички участвали в мелето са британски граждани.
В съобщението на ЕasyJet се казва, че полетът се е върнал обратно „заради група пътници, които са се държали агресивно и са нарушавали реда".
„Приемаме тези инциденти много сериозно и не толерираме неприемливо поведение към нашия персонал", добавиха от авиокомпанията. „Нашите кабинни и наземни екипи са обучени да оценяват всички ситуации и да действат бързо и по подходящ начин, за да гарантират, че безопасността на полета и на останалите пътници няма да бъде застрашена в нито един момент", допълни още говорител на компанията.
След като полицията пристигнала и проблемните лица били свалени от самолета, а машината с 186 пътници продължила полета си към Ливърпул. Засега няма съобщения за арести.
Ръководителят на въздушното движение заяви в изявление: „Изразяваме пълната си подкрепа към екипажите и пътниците, които все по-често се налага да се справят с подобни ситуации".
Eкипажът е поискал присъствие на полиция при пристигането, а диспечерите са „ускорили максимално завръщането на самолета, като са координирали действията с летището за осигуряване на полицейско присъствие".
Според данни на Flightradar24 полетът в крайна сметка е кацнал в Ливърпул в 2:19 ч. сутринта — един час и 54 минути след планираното време на пристиганеq съобщава NOVA.