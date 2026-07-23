Сепаратисти убиха петима войници в Тайланд

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Сепаратистки бойци убиха петима войници в южната част на Тайланд.

Нападението, което е едно от най-кръвопролитните за последните години, е било извършено снощи. Бойците са хвърлили самоделни бомби и стреляли по контролно-пропускателен пункт в провинция Наратхиуат. При атаката са пострадали шестима цивилни, съобщиха местните власти.

Все още никой не е поел отговорност за атаката, пише БТА.

Наратхиуат е една от трите провинции в страната с преобладаващо мюсюлманско население, където от десетилетия има сепаратистки бунтове. Бойците, които действат в района границата с Малайзия, казват, че искат по-голяма автономия.

От 2024 г. в хода на сблъсъците между сепаратистите и тайландската армия от са загинали над 7000 души.

Въръжените конфликти са причина броят на туристите в популярна дестинация като Тайланд да намалява.