Мина се взриви и подпали танкер край Ормузкия проток (Видео)

#IRGC:

🔺 Three #US-backed oil tankers attempted to pass through the mined route south of the #Strait_of_Hormuz. After one of the tankers exploded and caught fire, the other two quickly turned around & retreated.pic.twitter.com/1Ffv5C3RzH#Update

🔺 The Strait of Hormuz is… pic.twitter.com/vfu7gMZpuu