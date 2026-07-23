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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23269132 www.24chasa.bg

Мина се взриви и подпали танкер край Ормузкия проток (Видео)

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Изключително важният за транспорта на петрол Ормузки проток отново е опасен за кораби заради непрекъснатите атаки. Снимка: Ройтерс

Взривила се мина подпали петролен танкер край Ормузкия проток. 

Съобщението за пожара на кораба идва от иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Танкерът е опитал да премине по миниран маршрут край протока, чийто контрол е основна тема в конфликта между Иран и САЩ. 

Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, пише още в изявлението на КГИР.

Само преди ден американският президент Доналд Тръмп заплаши да взривява електроцентрали и мостове в Иран при всяка атака по кораб, който се опитва да премине през протока. Атаките на армията на Щатите продължават вече почти две седмици. 

Изключително важният за транспорта на петрол Ормузки проток отново е опасен за кораби заради непрекъснатите атаки. Снимка: Ройтерс

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