Мина се взриви и подпали танкер край Ормузкия проток (Видео)

Взривила се мина подпали петролен танкер край Ормузкия проток.
Съобщението за пожара на кораба идва от иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Танкерът е опитал да премине по миниран маршрут край протока, чийто контрол е основна тема в конфликта между Иран и САЩ.
Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, пише още в изявлението на КГИР.
Само преди ден американският президент Доналд Тръмп заплаши да взривява електроцентрали и мостове в Иран при всяка атака по кораб, който се опитва да премине през протока. Атаките на армията на Щатите продължават вече почти две седмици.
#IRGC:— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 23, 2026
🔺 Three #US-backed oil tankers attempted to pass through the mined route south of the #Strait_of_Hormuz. After one of the tankers exploded and caught fire, the other two quickly turned around & retreated.pic.twitter.com/1Ffv5C3RzH#Update
🔺 The Strait of Hormuz is… pic.twitter.com/vfu7gMZpuu