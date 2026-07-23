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Иран: Нашата отбранителна доктрина е ясна - „око за око“

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Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме ответни мерки, ако че бъдат осъществени заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за удари по мостове и електроцентрали в Ислямската република, предаде ДПА и БТА.

„Нашата отбранителна доктрина е ясна: око за око“, написа Арагчи в социалната мрежа Екс. „Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктура, ще предизвика мощен и решителен отговор. Тези, които подпомагат подобна агресия, независимо от вида подкрепа, също ще бъдат смятани за легитимни мишени“, добави иранският външен министър.

По-рано в сряда Тръмп заяви, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток.  

 

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

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