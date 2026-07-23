Иран: Нашата отбранителна доктрина е ясна - „око за око“

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме ответни мерки, ако че бъдат осъществени заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за удари по мостове и електроцентрали в Ислямската република, предаде ДПА и БТА.
„Нашата отбранителна доктрина е ясна: око за око“, написа Арагчи в социалната мрежа Екс. „Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктура, ще предизвика мощен и решителен отговор. Тези, които подпомагат подобна агресия, независимо от вида подкрепа, също ще бъдат смятани за легитимни мишени“, добави иранският външен министър.
По-рано в сряда Тръмп заяви, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток.