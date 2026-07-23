Тръмп одобри споразумение, което може да позволи на Саудитска Арабия да обогатява уран

Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка със Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече „споразумение за мирно ядрено сътрудничество".

Около условията има много неяснота обаче. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуваха сделката, веднага след като беше обявена. Американският енергиен министър Крис Райт каза по въпроса, че "споразумението спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност и неразпространение".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп одобри ядреното споразумение със Саудитска Арабия, което може да позволи на кралството самостоятелно да обогатява ядрено гориво за граждански реактори, без да приема т.нар. „златен стандарт" на международния надзор (най-високото ниво на регулиране), твърдят двама американски представители и друг източник, запознат с въпроса, цитирани от CNN.

Споразумението ще бъде със срок от 30 години и може да бъде обявено още в сряда, според източниците. По думите му то предвижда американски компании да предоставят технологии и експертен опит за развитието на саудитската ядрена програма.Всяко споразумение, което дава на Саудитска Арабия достъп до ядрени технологии, би могло да предизвика противоречия както в Съединените щати, така и в по-широкия регион на Близкия изток, тъй като възможността за обогатяване на ядрено гориво на теория би могла в бъдеще да доведе до разработването на ядрени оръжия.

Очаква се администрацията на Тръмп да изпрати споразумението в Конгреса, след като то бъде официално обявено. По-рано CNN съобщи, че администрацията е отлагала придвижването на сделката в продължение на месеци заради опасения, свързани с войната с Иран и възможното неодобрение от страна на Конгреса.

Преди да започне обогатяването на уран, съвместен американско-саудитски екип ще проучи дали подобна дейност е оправдана и икономически целесъобразна. Съоръжението ще бъде изградено от американска страна, без чувствителните технологии да бъдат прехвърляни на Саудитска Арабия.

Споразумението забранява на Рияд да разработва собствена технология за обогатяване на уран или да я придобива от други държави за период от десет години, съобщи The Wall Street Journal, който първи информира за одобряването на сделката.

Според американски представители и източници, запознати с въпроса, споразумението включва ограничения върху обхвата на инспекциите, които могат да бъдат извършвани по саудитската ядрена програма. Това може да предизвика скептицизъм сред законодателите.

По думите на американски представител, Саудитска Арабия няма да бъде задължена да подпише стандартното споразумение, известно като Допълнителен протокол към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както направиха Обединените арабски емирства през 2009 г., Тогава те подписаха със САЩ споразумение за ядрено сътрудничество, определяно като „златен стандарт". Саудитските власти отдавна отказват да подпишат протокола заради опасения, че той би могъл на теория да позволи на инспектори да получат достъп до свещения град Мека или до кралските дворци.

Вместо това споразумението предвижда двустранен договор за гаранции, който наподобява модела на Допълнителния протокол, но не включва разпоредбите, срещу които Рияд възразява, заяви американски представител пред CNN. Условията на договора ще трябва да бъдат ратифицирани от Съвета на управителите на МААЕ.

Израел, за който се смята, че разполага с недеклариран ядрен арсенал, отдавна гледа с подозрение на възможността Саудитска Арабия да получи достъп до ядрени технологии.

Иран – основният регионален съперник на Саудитска Арабия – разполага със запаси от обогатен уран и заявява, че ще продължи да развива ядрената си програма въпреки продължилите месеци американски бомбардировки, като твърди, че тя е предназначена за мирни цели.Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман заяви, че ще се стреми страната му да се сдобие с ядрено оръжие, ако Иран някога разработи такова.

Обогатяването на уран и преработката на плутоний са двата основни начина за получаване на материалите, необходими за производството на ядрени оръжия. Повечето държави, които разполагат с граждански ядрени реактори и използват обогатен уран, не го произвеждат сами. Вместо това те го купуват от доставчици като Съединените щати или Русия и го получават в запечатани доставки под строг международен контрол.

Съединените щати от години се стремят да постигнат споразумение със Саудитска Арабия за развитие на гражданска ядрена програма. По време на администрацията на Джо Байдън подобно споразумение се разглеждаше като част от по-широк пакет за нормализиране на отношенията между Саудитска Арабия и Израел. Тези усилия обаче бяха осуетени след терористичните атаки на „Хамас" от 7 октомври 2023 г. Администрацията на Доналд Тръмп поднови преговорите по ядреното споразумение през миналата година.