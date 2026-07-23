Продължават жегите и пожарите във Франция, евакуираха още 7000 край Бордо

Изключително горещото време във Франция продължава да предизвиква пожари.
Евакуирани са още 7000 души заради голям горящи гори в района на винената столица Бордо в югозападната част на страната.
С това общият брой на евакуираните туристи и жители на района достигна 12 000, пише БТА.
Това е предпазна мярка, която обхваща шест къмпинга и един нудистки жилищен комплекс, които се намират северно от Кап Фере.
Пожарът до залива Аркашон бушува от сряда и досега е обхванал около 2000 хектара.
Високите температури предизвикаха и градската управа на Париж да вземе специални мерки като раздаване на минерална вода. Съветът към хората е да избягват излизането на открито.