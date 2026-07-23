Трима загинали при украински атаки в Крим и Южна Русия

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Един човек загина, а четирима бяха ранени при украинско нападение тази нощ по Кримския полуостров, съобщи назначеният от Русия ръководител на Крим Сергей Аксьонов.

За един загинал и един ранен съобщи регионалният оперативен щаб в Белгородска област. Украински дрон е поразил лекотоварен автомобил, като един човек е починал на място, а шофьорът е в тежко състояние. Временният областен губернатор Александър Шуваев съобщи, че при атаки в различни райони на областта са били ранени общо девет души.

Губернаторът на Уляновска област, разположена източно от Москва, съобщи, че украински дронове са атакували енергиен обект, вследствие на което е избухнал пожар.

През нощта са били атакувани цивилни обекти във Воронежка област, заяви губернаторът Александър Гусев. При падане на дрон върху частен дом в предградие на Воронеж загина тригодишно дете, а родителите му са ранени, посочи Гусев. По-леко пострадал е 19-годишен младеж, пише БТА.