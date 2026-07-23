Разследват агент на Сикрет сървис за изтичане на информация за Джей Ди Ванс

Агент на Сикрет сървис, включен в екипа за охрана на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, е отстранен временно от работа и е обект на вътрешна проверка по подозрения, че е изнесъл информация, използвана в журналистически материал за пътуванията на вицепрезидента, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на източник, запознат със случая.

Втори източник е заявил пред телевизията, че служителите са идентифицирали човек, за когото се смята, че е разкрил информация, свързана с Ванс.

Разследването се води от отдела за вътрешни разследвания на Сикрет сървис. Засега не е ясно дали проверката ще доведе до дисциплинарни мерки или до повдигане на наказателни обвинения.

Според информацията служителят е заподозрян, че е бил източник на неотдавнашен репортаж на MS NOW, в който се твърди, че част от охранителите на Ванс са били недоволни от натоварването, породено от личните му пътувания.

Материалът е съдържал и подробности за планирани придвижвания на вицепрезидента, включително отменен план Ванс да отиде със сина си с хеликоптер на Морската пехота на урок по голф.

Публикуването на тези детайли е предизвикало недоволство сред представители на Сикрет сървис, ФБР и Белия дом, които са били обезпокоени, че оперативна информация е станала публично достояние чрез медиите.