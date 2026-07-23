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Иран обяви, че е нанесъл удари по логистични бази на САЩ в Йордания и Кувейт

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Иран обяви, че е нанесъл удари по логистични бази на САЩ в Йордания и Кувейт. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е унищожил в Йордания американски противоракетен радар THAAD, в отговор на удари на САЩ по Иран, предаде БТА по информация на Франс прес.

В изявление на КГИР, разпространено от иранската държавна телевизия, се съобщава и за унищожението на система "Пейтриът" за прехващане на балистични снаряди, както и за пожар в хангар за поддръжка на хеликоптери.

Иранската армия заяви днес, че е поразила няколко обекта в Кувейт, в отговор на американски атаки.

В изявление на иранските сили се казва, че са поразили с дронове складове за боеприпаси и логистични складове на американската армия и резервоари за гориво в Кувейт, използвани от американската армия.

По-рано днес иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме ответни мерки, ако че бъдат осъществени заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за удари по мостове и електроцентрали в Ислямската република.

„Нашата отбранителна доктрина е ясна: око за око", написа Арагчи в социалната мрежа Екс. „Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктура, ще предизвика мощен и решителен отговор. Тези, които подпомагат подобна агресия, независимо от вида подкрепа, също ще бъдат смятани за легитимни мишени", добави иранският външен министър.

По-рано в сряда Тръмп заяви, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток.

Иран обяви, че е нанесъл удари по логистични бази на САЩ в Йордания и Кувейт.

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