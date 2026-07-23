ЕС се споразумя за 21-ия пакет санкции срещу Русия

Новите санкции ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол

Ирландското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че представителите на държавите членки са постигнали съгласие по нов пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Решението е взето на заседание в Брюксел, а окончателното му одобрение се очаква до края на деня чрез писмена процедура.

Санкциите засягат приходите на Русия, т. нар. сенчест флот за търговия с горива при заобикаляне на европейските санкции, както и веригите за доставки, отбелязва Председателството. То допълва, че това е важна стъпка, постигната още в първите седмици след поемането на ръководството на Съвета на ЕС от Ирландия и е израз на европейската подкрепа за Украйна.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в социалните мрежи, че това е решителна стъпка и ЕС запазва подкрепата си за Украйна за постигане на справедлив и траен мир.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни в пост в социалните мрежи, че новите санкции ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол, ще удължат с още една година тавана за цената на руския петрол и са стъпка към въвеждане на забрана за достъп до ЕС на руските военни.

България имаше резерви към санкциите за трима руски граждани да не влизат в ЕС - патриарх Кирил, Вагит Алекперов и олигарха Искандар Махмудов.

В началото на юли премиерът Румен Радев заяви, че "Брюксел уважи нашите резерви срещу трима граждани включени в 21-ия пакет от санкции за руския патриарх, собственикът на "Лукойл" - Вагит Алекперов и доставчика на части за софийското метро - Искандар Махмудов".

"Искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите ни в енергетиката и транспорта", коментира той тогава.

На 9 юли министърът на отбраната Димитър Стоянов, заяви, че България няма да наложи вето на 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, но има резерви. Това стана на фона на противоречивите знаци от управляващите през последните седмици. Премиерът Румен Радев първоначално се противопостави на санкциите срещу руския патриарх Кирил и дори използва думата "вето" при посещението си в Брюксел.

Правителството се обяви и против рестрикциите за Вагит Алекперов, бившия президент на „Лукойл", с мотив да защити работата и петролните доставки за рафинерията в Бургас.

Въпреки това официалната позиция на България е, че няма да налагаме вето на санкциите, каза Димитър Стоянов.