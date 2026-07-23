Гърция подписва с Израел за противовъздушни системи от програмата "Щитът на Ахил"

Правителственият съвет за национална сигурност на Гърция (КИСЕА) се очаква да даде днес окончателно одобрение за следващия етап от програмата за противовъздушна отбрана „Щитът на Ахил", съобщава БТА по информация на електронното издание на в. „Катимерини". Така ще се отвори пътят за подписване на договори за произведени в Израел противовъздушни, противобалистични и противодронови системи.

Програмата включва системите „Спайдър" на компанията „Рафаел", които трябва да заменят платформите „ОСА-АК" и „ТОР-М1". Гърция планира да придобие и системи „Барак МХ" на „Израел еъроспейс индъстрис", които с течение на времето се очаква да допълнят противовъздушните батареи „Хоук".

Третият компонент, предназначен за защита от балистични ракети, ще бъде версия на системата „Прашката на Давид", вероятно вариантът „Скайсептър".

Системите ще бъдат свързани чрез мрежа за командване и контрол със софтуер, който чрез приложения с изкуствен интелект ще разпознава и класифицира заплахите и ще избира най-подходящия вариант за прехващане.

Софтуерът ще остане гръцка собственост и няма да подлежи на израелска намеса. Разговорите по този въпрос са били сред причините за забавянето на преговорите, посочва още изданието.

Общата стойност на програмата „Щитът на Ахил" се оценява на около 3,5 милиарда евро. Очаква се гръцки компании да участват в 25 процента от проекта.

Съветът трябва да финализира и други програми за придобиване на военно оборудване, сред които покупката чрез Португалия на три реактивни транспортни самолета „Ембраер С-390". Стойността на програмата, включително поддръжката, се оценява на около 600 милиона евро.

Покупката ще бъде първата стъпка на гръцките военновъздушни сили към намаляване на зависимостта от турбовитлови транспортни самолети като С-130 и С-27.

Очаква се да бъдат одобрени още военни микроспътници по програма за сътрудничество с Полша, плавателни съдове „ВИКТА" за специалните сили, допълнителен израелски безпилотен летателен апарат „Херон-1" за мисии по наблюдение в Егейско море и ракети „Хелфайър" за хеликоптерите „Апачи" на армейската авиация.

Дни след началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран през март и на ответните ирански атаки срещу страни от Персийския залив по молба на България Гърция разположи в северната част на територията си батарея противовъздушни ракети "Пейтриът" и двойка изтребители F-16 специално за защитата на въздушното пространство на България.