КМГ: Китай превръща опазването на околната среда в икономика

В северната част на провинция Гуейджоу, в град Чъшуей, бамбуковите гори с площ от около 885 000 хектара са жив пример за практическото прилагане на концепцията за приоритет на опазването на околната среда. Местните власти превръщат екологичните ресурси в двигател на икономическо развитие, като използват бамбука като основа за мащабна индустрия, в която той постепенно измества пластмасата.

„Тайшън" е едно от водещите предприятия в този процес, преработвайки годишно около 1,3 милиона тона бамбукова суровина и произвежда 360 000 тона висококачествена бамбукова целулоза.

Благодарение на политиката за заместване на пластмасата с бамбук, тази индустрия в Чъшуй в момента е в период на ускорено развитие. Местните власти използват възможностите, за да насърчат прехода от единично производство към цялостна индустриална верига с интегрирано развитие в различни сектори. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Районът Хуадзян в провинция Гуейджоу се намира в една от зоните, силно засегнати от опустиняване. В миналото близо три четвърти от земята там е била деградирана, като над 80% от територията е страдала от опустиняване, съчетано със стръмен релеф и недостиг на валежи. За да се справят с тази ситуация, местните жители след редица опити установяват, че китайският пипер – устойчив на суша и с добре развита коренова система – може едновременно да укрепва почвата и да носи икономическа полза. Така неговото отглеждане се превръща в ключова мярка за възстановяване на земята и подобряване на поминъка. От 1992 г. насам районът постепенно преобразува стръмните склонове в тераси, изгражда малки водоеми за напояване и организира обучения и обмен на опит за местните жители. Постепенно се утвърждава разбирането, че отглеждането на пипер е устойчив път към доходи и развитие.

Днес е изграден цялостен модел, който съчетава екологично възстановяване, мащабно земеделие и ефективна връзка с пазара. Благодарение на държавната подкрепа предприятията изкупуват продукцията по гарантирани цени, не по-ниски от пазарните, което решава проблема с реализацията. Площите с насаждения достигат около 1300 хектара, като това повишава доходите на 1750 домакинства и близо 9700 души и създава устойчив модел за съчетаване на екологично възстановяване и икономическо развитие.

Окръг Хандзинци в автономния район Вътрешна Монголия се намира на границата на пустинята Кубуци – седмата по големина в Китай. Млад представител на поколението, родено през 90-те години, Оюуниргел след завършване на университета се завръща в родния си край и се посвещава на борбата с опустиняването. Той разработва модел, който комбинира пчеларство и засаждане на устойчиви растителни видове, с който постепенно превръща пясъчните терени в зелени площи. За десетина години Оюниргел се налага като признат местен експерт по борба с опустиняването и същевременно насърчава десетки семейства да засаждат пясъкоустойчиви растения върху хиляди декари.

В окръг Синхуа, провинция Хунан, наскоро стартира обществена инициатива „Пазители на терасите", насочена към опазване на терасовидните оризови полета в района Дзъцюедзие, които имат над 2000 години история и днес са признати за част от световното културно наследство. Чрез съвременни пазарни механизми инициативата цели по-добра защита на древното земеделско наследство. Програмата включва индивидуално, семейно и корпоративно участие. Участниците могат в реално време да следят развитието на ориза в конкретни парцели чрез мобилно приложение, а при жътва получават продукцията от съответните ниви, както и туристически бонуси и отстъпки. Събраните средства се използват не само за възнаграждение на земеделските производители, но и за опазване на екосистемата на терасите, възстановяване на изоставени земи, ремонт на напоителни системи и защита на нематериалното културно наследство.