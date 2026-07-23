Китай ще издаде възпоменателни монети, посветени на Централната ос на Пекин

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Китайската народна банка ще пусне на 27 юли комплект златни и сребърни възпоменателни монети, посветени на Централната ос на Пекин.

Серията включва една златна и пет сребърни монети, които са официално платежно средство в Китай. На лицевата им страна са изобразени националният герб, името на страната и годината на издаване. Обратната страна на златната монета с тегло 150 грама представя общ изглед към историческата Централна ос на Пекин. Петте сребърни монети от по 30 грама са посветени на емблематични обекти по оста, сред които са Камбанената и Барабанната кула, Забраненият град, площад „Тянанмън" и Храмът на небето.

Централната ос на Пекин беше включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 2024 г.