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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23270614 www.24chasa.bg

Китай призова за международно сътрудничество в управлението на природните ресурси

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай призова международната общност да засили сътрудничеството за по-добро управление на природните ресурси и за гарантиране на стабилността на глобалните вериги за доставки.

Заместник постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей заяви, че природните ресурси са основа за човешкото оцеляване и устойчивото икономическо и социално развитие. Той подчерта необходимостта от общи усилия за повишаване на прозрачността и проследимостта на ресурсните вериги, предотвратяване на незаконния добив и трафика на природни богатства, както и ограничаване на злоупотребата с ресурси в условия на въоръжени конфликти.

Според китайската страна международната общност трябва да се придържа към принципите на мирното решаване на спорове и устойчивото развитие.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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