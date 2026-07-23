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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23270623 www.24chasa.bg

Китай ще насърчава развитието и иновациите в традиционната китайска медицина

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай ще ускори развитието, наследяването и модернизацията на традиционната китайска медицина (ТКМ) в рамките на нов петгодишен план за сектора.

Документът, изготвен съвместно от Националната администрация за традиционна китайска медицина и Държавната комисия за развитие и реформи, поставя акцент върху изграждането на висококачествена мрежа от медицински услуги, подобряването на здравните грижи през целия жизнен цикъл и по-тясната интеграция между традиционната китайска и западната медицина.

Планът цели да съчетае вековния опит на ТКМ със съвременните научни подходи, като допринесе за по-широк достъп до здравни услуги и за развитието на здравния сектор.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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