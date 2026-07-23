КМГ: Корабостроителната индустрия на Китай продължава да води в световен мащаб

На 23 юли Министерството на промишлеността и информатизацията на Китай публикува статистическите данни за корабостроителната индустрия на страната за първото полугодие на 2026 г. Данните показват, че по три основни показателя – завършено корабостроене, новополучени поръчки и поръчки в изпълнение, Китай постига нови исторически върхове, като страната продължава уверено да води на световния пазар.

През първата половина на годината завършеният обем на корабостроенето, който отразява производствения капацитет на страната, възлиза на 36,50 млн. дедуейт тона (DWT), което е ръст от 51,2% на годишна база. Обемът на поръчките в изпълнение, показател за дългосрочната стабилност на отрасъла, достигна 363,25 млн. DWT, увеличавайки се с 54,9% спрямо същия период на миналата година. Новополучените поръчки, които характеризират пазарната конкурентоспособност, възлязоха на 121,06 млн. DWT. Това е ръст от 173,1% на годишна база, като този резултат надмина дори пиковите стойности за цели години в миналото.