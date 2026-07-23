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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23270641 www.24chasa.bg

КМГ: Китай ще насърчава изграждането на силна в спорта държава

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

С одобрението на Държавния съвет Главното управление за спорта на Китай вчера публикува „План за изграждане на спортна сила през периода на 15-ия петгодишен план". Това е първият национален специален план, посветен на това Китай да се превърне в силна спортна държава.

В документа се посочва, че до 2030 г. качеството и ефективността на цялостното развитие на спорта значително ще се повишат, а неговата комплексна стойност и многообразни функции ще бъдат напълно разгърнати.

Планът определя пет основни показателя за развитие, сред които делът на населението с добро физическо състояние да достигне 31,1%, Китай да запази водеща позиция по брой спечелени световни титли, а общият мащаб на спортната индустрия да надхвърли 7 трилиона юана.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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