КМГ: Китай ще насърчава изграждането на силна в спорта държава

С одобрението на Държавния съвет Главното управление за спорта на Китай вчера публикува „План за изграждане на спортна сила през периода на 15-ия петгодишен план". Това е първият национален специален план, посветен на това Китай да се превърне в силна спортна държава.

В документа се посочва, че до 2030 г. качеството и ефективността на цялостното развитие на спорта значително ще се повишат, а неговата комплексна стойност и многообразни функции ще бъдат напълно разгърнати.

Планът определя пет основни показателя за развитие, сред които делът на населението с добро физическо състояние да достигне 31,1%, Китай да запази водеща позиция по брой спечелени световни титли, а общият мащаб на спортната индустрия да надхвърли 7 трилиона юана.