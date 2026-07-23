КМГ: През първото полугодие близо 4800 чуждестранни предприятия са увеличили инвестициите си в Китай

На 23 юли заместник-министърът на търговията на Китай Йен Дун заяви на пресконференция, че през първото полугодие броят на новосъздадените чуждестранни предприятия в Китай е нараснал с 5,3% в сравнение със същия период на миналата година, а привлечените инвестиции възлизат на 402,14 млрд. юана.

Структурата на привлечените инвестиции е допълнително оптимизирана, като инвестициите във високотехнологичните отрасли са нараснали с 33,2% в сравнение със същия период на миналата година, а делът им е достигнал 42,4%. През първото полугодие близо 4800 чуждестранни предприятия са увеличили инвестициите си в Китай, като чуждестранните инвеститори продължават да гледат с оптимизъм към китайския пазар.