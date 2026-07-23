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КМГ: През първото полугодие близо 4800 чуждестранни предприятия са увеличили инвестициите си в Китай

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 23 юли заместник-министърът на търговията на Китай Йен Дун заяви на пресконференция, че през първото полугодие броят на новосъздадените чуждестранни предприятия в Китай е нараснал с 5,3% в сравнение със същия период на миналата година, а привлечените инвестиции възлизат на 402,14 млрд. юана.

Структурата на привлечените инвестиции е допълнително оптимизирана, като инвестициите във високотехнологичните отрасли са нараснали с 33,2% в сравнение със същия период на миналата година, а делът им е достигнал 42,4%. През първото полугодие близо 4800 чуждестранни предприятия са увеличили инвестициите си в Китай, като чуждестранните инвеститори продължават да гледат с оптимизъм към китайския пазар.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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